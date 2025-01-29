Мужчина погиб в фееричном ДТП с двумя ВАЗами в Челябинской области

Авария произошла около 10 часов утра 29 января в Катав-Ивановском районе Челябинской области. На третьем километре автодороги Катав-Ивановск – Первуха ВАЗ-2114 вынесло на встречную полосу, где уже ехала «Лада Приора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии