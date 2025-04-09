Oman Air расширит программу полетов из Москвы в Маскат

Рейсы будут круглогодичными, три раза в неделю с мая по сентябрь, а с октября по апрель планируется до шести раз в неделю, говорится в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в редакцию «Бизнес FM»Oman Air сообщила о расширении программы полетов по маршруту Москва — Маскат.
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