Oman Air расширит программу полетов из Москвы в Маскат

Рейсы будут круглогодичными, три раза в неделю с мая по сентябрь, а с октября по апрель планируется до шести раз в неделю, говорится в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в редакцию «Бизнес FM»Oman Air сообщила о расширении программы полетов по маршруту Москва — Маскат.