Киностудия Горького проведет дни открытых дверей

Дни открытых дверей пройдут на Киностудии Горького 11, 13, 18, 25 и 27 апреля. Кинокампус Горького расскажет о кинопрофессиях, для гостей проведут мастер-классы по актерскому мастерству, созданию комиксов, озвучиванию мультфильмов, фильммейкингу и многому другому.