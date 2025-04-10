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Аргументы и Факты

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Киностудия Горького проведет дни открытых дверей

Киностудия Горького проведет дни открытых дверей

Дни открытых дверей пройдут на Киностудии Горького 11, 13, 18, 25 и 27 апреля. Кинокампус Горького расскажет о кинопрофессиях, для гостей проведут мастер-классы по актерскому мастерству, созданию комиксов, озвучиванию мультфильмов, фильммейкингу и многому другому.

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