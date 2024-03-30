Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США самопендельнулись и пошли к пропасти.

США самопендельнулись и пошли к пропасти.

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Чаёк горяч, пряники вкусны и новости хороши. Поехали. С 1 января 2024 года Россия стала председательствовать в БРИКС.

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Комментарии
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Василий Лыгин
А теперь представьте достаточно ещё сильного хищника, у которого отбирают последние куски добычи. Представили? Вооот!
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10 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Это полное дно.
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5 час.
анатолий ориничев
То есть, загнанная в угол мышь, ну и так далее?
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5 час.

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