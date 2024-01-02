Россия выиграет в прямом конфликте с США. Российский военный потенциал высок и опережает американский, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Джонсон: Россия победит при прямом конфликте с США
Комментарии
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Валерий Матускин
Руководство США всё знает и понимает, но делает вид чтобы удержать своих прихлебателей, а вот эти "дурилки картонные" надеются на американский зонтик, который никогда не раскроется, так как штаты не станут рисковать своим существованием ради клиентов.
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