Джонсон: Россия победит при прямом конфликте с США

Валерий Матускин

Руководство США всё знает и понимает, но делает вид чтобы удержать своих прихлебателей, а вот эти "дурилки картонные" надеются на американский зонтик, который никогда не раскроется, так как штаты не станут рисковать своим существованием ради клиентов.