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Джонсон: Россия победит при прямом конфликте с США

Джонсон: Россия победит при прямом конфликте с США

Россия выиграет в прямом конфликте с США. Российский военный потенциал высок и опережает американский, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Комментарии
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Валерий Матускин
Руководство США всё знает и понимает, но делает вид чтобы удержать своих прихлебателей, а вот эти &quot;дурилки картонные&quot; надеются на американский зонтик, который никогда не раскроется, так как штаты не станут рисковать своим существованием ради клиентов.
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