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Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о действующих в столице проектах в сфере здравоохранения, среди которых три новых предварительных стандарта для безопасности использования искусственного интеллекта (ИИ) в медицине.

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