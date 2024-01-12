Иркутские хирурги удалили из пальца годовалой девочки жало осы после поездки в Австралию

В Ивано-Матренинской детской клинической больнице врачи удалили жало осы из пальца ребенка. В экстренное приемное отделение обратились обеспокоенные родители, наблюдавшие отек указательного пальца у своей годовалой дочери, сообщили в пресс-службе больницы.
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