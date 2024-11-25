Лекорню: 2,3 тысячи обученных во Франции украинских солдат вернулись на родину

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что чуть более двух тысяч солдат украинского вооруженного формирования «Анна Киевская», которые проходили обучение во Франции, вернулись на Украину для участия в боевых действиях.
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