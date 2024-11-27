Яннис Адетокумбо пропустил матч с «Майами» из-за проблем с коленом

Звездный форвард «Бакс» пропустил матч с «Хит» (106:103) во вторник из-за отека левого колена. Адетокумбо был включен в список травмированных с растяжением икроножной мышцы, но вероятность его выхода на площадку оценивалась в 75 процентов.