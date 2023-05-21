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ВСУ обстреляли Бердянск в Запорожской области британскими ракетами Storm Shadow

ВСУ обстреляли Бердянск в Запорожской области британскими ракетами Storm Shadow

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о попытке Вооруженных сил Украины нанести урон Бердянску в Запорожской области.

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