Экс-теннисист Чесноков: Медведев был обескуражен игрой Руусувуори

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков объяснил, за счет чего российский теннисист Даниил Медведев сумел переломить ход матча с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии