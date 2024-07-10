Нефть падает из-за Китая и США

Цены на нефть снизились, поскольку опасения относительно спроса со стороны Китая и сохраняющаяся неопределенность относительно сроков снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США давят на рынок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии