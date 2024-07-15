Мигрантов в России призовут не свистеть, не цыкать и не резать баранов

Иностранцам также расскажут, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не говорит о готовности к знакомствам Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии, пишет "Коммерсант".