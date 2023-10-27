Беспилотники стали самым главным страхом россиян наряду с ценами на бензин и курсом рубля

Причины для страха россиян в третьем квартале 2023 года несколько изменились. Граждане теперь боятся не только того, что связано непосредственно с собственной безопасностью, но и переживают об экономике и даже культуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии