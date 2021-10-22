РБА, Лоу: устойчивость инфляции определят зарплаты

Как заявил глава ЦБ Австралии Ф.Как заявил глава ЦБ Австралии Ф. Лоу: РБА пристально наблюдает за скачком инфляции Этот рост цен не будет считаться устойчивым, если только он не обусловит рост зарплат Монетарные власти в целом понимают причины текущего роста инфляции Станет ли этот скачок устойчивым – будет зависеть от того, как он повлияет на рынок труда и сможет ли он изменить ожидания в отношении зарплат, либо же мы вернемся к штатной ситуации на рынке труда, аналогичной тому, что мы имели до пандемии В этом вопросе сохраняется высокий уровень неопределенности, и мы очень внимательно наблюдаем за развитием ситуации .