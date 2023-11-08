Армения и волна беженцев: организация эффективной помощи оказалась проблемой ﻿

Инна МАРИНИНА Итогом многолетней войны между Арменией и Азербайджаном за «независимость Нагорного Карабаха» и последствием установления полного контроля над ним со стороны Баку стала беспрецедентная волна беженцев.
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