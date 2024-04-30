Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах вне зависимости от сделки с ХАМАС

Война в секторе Газа не закончится без достижения всех ее целей, о чем сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с представителями семей заложников, удерживаемых сторонниками палестинского движения ХАМАС.
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