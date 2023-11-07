Певец Xolidayboy упал в обморок на своем концерте

Тиктокер и певец Xolidayboy потерял сознание во время своего выступления в Ставропольском крае. Это произошло вскоре после появления сообщений о том, что молодому человеку вручили повестку в военкомате прямо в аэропорту города, куда он прилетел накануне.
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