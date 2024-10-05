Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном митинге в Батлере

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск появился на предвыборном митинге кандидата в президента США от Республиканской партии Дональда Трампа в Пенсильвании, передает Associated Press.
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