Михаил Онуфриенко об "успехах России": "У нас начался долгожданный "бунт на корабле"

Аким Воземчук

Нелепость.За рабочими мигрантами в мире конкуренция,Россия тоже не отстаёт,взамен 15 миллионов не родившихся за последние 30 лет,рабочие места вынуждены заполнять рабочими мигрантами и это проблема всех стран,где с рождаемостью швах.Германия вообще на четверть отуречилась,французы замещаются алжирцами,англичане индусами и т.д. А без работы промышленности,сельского хозяйства и других служб любой стране грозит конец.Этот расклад из первого курса экономики,никак не дойдет до значительной части наших экономистов и прочих умников засевших и осевших в креслах.