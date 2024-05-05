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Михаил Онуфриенко об "успехах России": "У нас начался долгожданный "бунт на корабле"

Михаил Онуфриенко об "успехах России": "У нас начался долгожданный "бунт на корабле"

"У нас начался долгожданный бунт на корабле", - так охарактеризовал поведение среднеазиатских государств по поводу "успехов России" журналист Михаил Онуфриенко.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Нелепость.За рабочими мигрантами в мире конкуренция,Россия тоже не отстаёт,взамен 15 миллионов не родившихся за последние 30 лет,рабочие места вынуждены заполнять рабочими мигрантами и это проблема всех стран,где с рождаемостью швах.Германия вообще на четверть отуречилась,французы замещаются алжирцами,англичане индусами и т.д. А без работы промышленности,сельского хозяйства и других служб любой стране грозит конец.Этот расклад из первого курса экономики,никак не дойдет до значительной части наших экономистов и прочих умников засевших и осевших в креслах.
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12 час.
Аким Воземчук
На памятку нашим ответственным чиновникам ведающим миграционными потоками.В Эмиратах на одного араба приходится 9 мигрантов,все они фильтруются и берутся на учёт миграционной службой,все контракты строго контролируются и игнорирование грозит работодателям оргвыводами,поэтому арабы с удивлением относятся к российским неурядицам.Езали бы вы товарищи за опытом к арабам,они точно знают как обустроить страну и не комплексовать перед мигрантами.
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12 час.

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