Названа причина подорожания российского шоколада

Заметное подорожание какао-бобов может стать причиной увеличения цен на российский шоколад. Эксперты считают, что шоколад и другая продукция кондитерского производства может подорожать из-за феноменального увеличения цен на какао-бобы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии