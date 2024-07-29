Люси Касте заявила о желании провести во Франции крупную налоговую реформу

В случае избрания на пост премьер-министра Франции система налогообложения будет пересмотрена, заявила Люси Касте, кандидат нового народного фронта (NFP) на должность главы правительства страны, 28 июля пишет французская газета Sud Ouest.
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