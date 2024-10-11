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В Госдуме объяснили, кого коснется налог на бездетность в размере 30 тысяч рублей

В Госдуме объяснили, кого коснется налог на бездетность в размере 30 тысяч рублей

Виталий Милонов считает инициативу полным абсурдом. 123RF/legion-media.ruНакануне с инициативой о введении налога на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей на семью выступил директор Московского финансово-экономического института (МФЭИ) Алексей Зубец.

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