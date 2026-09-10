Вэнса приветствовали как 48-го президента США на закрытой встрече республиканцев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс де-факто получил статус наследника республиканского трона. На закрытой встрече партийных функционеров в Далласе, прошедшей 10 сентября на полях съезда Республиканской партии в Техасе, участники начали скандировать число «48» — именно таким по счёту президентом США Вэнс станет, если выдвинется от партии и победит на выборах 2028 года.