Украинские войска стали отходить из-за затянувшихся боев в Авдеевке в ДНР. После взятия города Россия одержит одну из крупнейших побед, заявил корреспондент британского телеканала «Би-би-си» (сайт издания заблокирован в России) в Киеве Джеймс Уотерхаус.