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«Би-би-си»: Россия одержит крупнейшую победу после взятия Авдеевки

«Би-би-си»: Россия одержит крупнейшую победу после взятия Авдеевки

Украинские войска стали отходить из-за затянувшихся боев в Авдеевке в ДНР. После взятия города Россия одержит одну из крупнейших побед, заявил корреспондент британского телеканала «Би-би-си» (сайт издания заблокирован в России) в Киеве Джеймс Уотерхаус.

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