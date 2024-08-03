Новые изменения ждут пенсионеров, доживших до 70 лет Юлия ЧелкановаВ последние недели возникла активная дискуссия среди специалистов и общественности о реформе пенсионной системы в стране.
Новые изменения ждут пенсионеров, доживших до 70 лет
Комментарии
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Лидия
Что такое фиксированные пенсии? Не получится ли так, сначала дают, а потом в неимоверных размерах требуют обратно, как потребовал Собянин вернуть 150 тыс. рублей. Сначала ничего не говоря платят, потом требуют возврата. Плохо не разбираться в этих вопросах. Но не думаю, что сделают доплаты всем пенсионерам, только "фиксированным".
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17 час.
Валерий Каулин
Такая туфта периодически мелькает в сети. Наверное кто-то развлекается, предвкушая, как эти глупые, доверчивые бабушки и дедушки начнут задавать вопросы соответствующим конторам. А когда получат отлуп, самые слабонервные из них начнут умирать от инфарктов и инсультов. Крепче держитесь на ногах! В нашей стране уже давно опасно иметь слабые нервы!
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7 час.
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