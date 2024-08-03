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    Такая туфта периодически мелькает в сети. Наверное кто-то развлекается, предвкушая, как эти глупые, доверчивые бабушк...Новые изменения ж...
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  • Лидия
    Что  такое фиксированные пенсии? Не получится ли так, сначала дают, а потом в неимоверных размерах требуют обратно, к...Новые изменения ж...

Новые изменения ждут пенсионеров, доживших до 70 лет

Новые изменения ждут пенсионеров, доживших до 70 лет

Новые изменения ждут пенсионеров, доживших до 70 лет Юлия ЧелкановаВ последние недели возникла активная дискуссия среди специалистов и общественности о реформе пенсионной системы в стране.

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Комментарии
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Лидия
Что  такое фиксированные пенсии? Не получится ли так, сначала дают, а потом в неимоверных размерах требуют обратно, как потребовал Собянин вернуть 150 тыс. рублей. Сначала ничего не говоря платят, потом требуют возврата. Плохо не разбираться в этих вопросах. Но не думаю, что сделают доплаты всем пенсионерам, только  &quot;фиксированным&quot;.
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17 час.
Валерий Каулин
Такая туфта периодически мелькает в сети. Наверное кто-то развлекается, предвкушая, как эти глупые, доверчивые бабушки и дедушки начнут задавать вопросы соответствующим конторам. А когда получат отлуп, самые слабонервные из них начнут умирать от инфарктов и инсультов. Крепче держитесь на ногах! В нашей стране уже давно опасно иметь слабые нервы!
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7 час.

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