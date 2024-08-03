Новые изменения ждут пенсионеров, доживших до 70 лет

Лидия

Что такое фиксированные пенсии? Не получится ли так, сначала дают, а потом в неимоверных размерах требуют обратно, как потребовал Собянин вернуть 150 тыс. рублей. Сначала ничего не говоря платят, потом требуют возврата. Плохо не разбираться в этих вопросах. Но не думаю, что сделают доплаты всем пенсионерам, только "фиксированным".