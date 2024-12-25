Гладков: в 2023 году пенсионерка погибла, закрыв собой внука при атаке ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео в Telegram-канале, в котором рассказал о гибели в декабре 2023 года пожилой женщины, закрывшей своим телом внука в момент атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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