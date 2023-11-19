В США заявили о практически неминуемом поражении Украины в 2024 году

Украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов Вооруженных сил Украины. Моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления: они потеряли много бойцов, а новое вооружение не повлияло на ход конфликта.
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