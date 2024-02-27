Приметы и поверья на 28 февраля 2024, что нельзя делать в этот день Татьяна Орлонская Каждый год 28 февраля отмечается народный праздник Онисима-овчара, посвященный памяти святого Онисима, который в народной традиции считается покровителем овец.
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