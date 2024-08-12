Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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СВО - военная операция или гражданская война?

СВО - военная операция или гражданская война?

Наше военно-политическое руководство не устает повторять, что русские и украинцы - это один народ, что мы ведём борьбу не с народом Украины, а с её правителями, незаконно узурпировавшими власть в результате кровавого переворота.

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Комментарии
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Николай Денисов
Слова автора  да в уши нашим руководителям, чтобы они осознали наконец что воюем  мы не украинцами, с  безбожниками-сатанистами! И брать пленных , чтобы вернув их Украине опять встретить на поле боя!
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19 час.
Людмила Фирстова
Знают все об этом, нет никаких сомнений, только полная денацификация спасет
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13 час.

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