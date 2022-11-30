МИД РФ назвал условием диалога с США адекватность партнера

Российская сторона никогда не отказывалась от диалога с Соединёнными Штатами. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.
Российская сторона никогда не отказывалась от диалога с Соединёнными Штатами. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.
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