Замглавы МИД Галузин: Россия в одиночку противостоит конгломерату НАТО и Украины

Страны коллективного Запада выступили против России. Они использовали Украину как плацдарм, а сами исполнили роль штаба, заявил на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
Страны коллективного Запада выступили против России. Они использовали Украину как плацдарм, а сами исполнили роль штаба, заявил на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
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