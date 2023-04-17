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Замглавы МИД Галузин: Россия в одиночку противостоит конгломерату НАТО и Украины

Замглавы МИД Галузин: Россия в одиночку противостоит конгломерату НАТО и Украины

Страны коллективного Запада выступили против России. Они использовали Украину как плацдарм, а сами исполнили роль штаба, заявил на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

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