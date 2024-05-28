Минфин оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ в 2025 году

Налоговые изменения принесут в бюджетную систему РФ около 2,6 триллиона рублей в 2025 году. Такая информация содержится в подготовленном Минфином пакете поправок в Налоговый кодекс, который есть в распоряжении РИА Новости.
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