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В МВД назвали ежегодное число ДТП в России

Ежегодно в России происходит больше 130 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом рассказал генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 30 мая, приуроченной к всероссийской социальной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности».

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