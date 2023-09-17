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Тренер «Северстали» Козырев о 3:0 с «Витязем»: «Контролировали шайбу и матч на протяжении всех 60 минут»

«Хороший матч. Мы на протяжении всех 60 минут контролировали шайбу и матч. Нам удалось сохранить ту целостность, которой не хватило в предыдущей игре с «Сочи».

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