Пискарев: спецслужбы НАТО активизировались с началом кампании по выборам

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что спецслужбы стран НАТО активизировали свою дейятельность в связи с началом кампании по выборам президента в России.
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