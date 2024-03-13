Психолог Вадим Киселёв заявил о пользе стресса в работе

Кандидат психологических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой психологии труда и психологического консультирования государственного университета просвещения Вадим Киселев подчеркнул в интервью для газеты «Известия», что стресс может быть полезен в рабочей сфере.
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