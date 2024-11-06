Совет Федерации одобрил пакет законов о борьбе с нелегальной миграцией

Организаторам незаконной миграции и нелегальным мигрантам, совершившим преступления, ужесточили уголовные наказания; рекламу незаконных услуг для мигрантов будут блокировать без суда, а принимать экзамены по русскому языку у иностранцев запретят посредническим организациям.