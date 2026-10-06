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Царьград

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В Гродно включили отопление в школах, больницах и детсадах с 6 октября

В Гродно включили отопление в школах, больницах и детсадах с 6 октября

Гродненский горисполком распорядился с 6 октября подать тепло в детские сады, школы, больницы, учреждения соцобслуживания, музеи, библиотеки и гостиницы.

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