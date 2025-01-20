Ефимов: Москомархитектура выпустила более 9 тыс. градостроительных планов земельных участков в 2024 году

С января по декабрь 2024 года Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) выпустил более девяти тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для городских объектов и по заявлениям юридических и физических лиц.
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