Новый опасный способ сброса веса у зумеров: что такое «Молекула»

В TikTok вирусится странный препарат для сброса веса. Разбираемся, в чем дело, действительно ли это работает и каковы риски для здоровья «Molecule» — очередной громкий тренд, несущий опасность для организма, или снова возвращение эпохи людей, желающих достичь дефицита массы тела? Отзывы маркетплейсов пестрят положительными отзывами и фотографиями «до и после», но среди многочисленных восторженных рекомендаций затаились жалобы и призывы не губить свое здоровье и выбрать здоровый образ жизни.