Начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России – на этот раз с коллегами из Белоруссии

Второй этап учений нестратегических ядерных сил стартовал в России, сообщает Минобороны РФ. Как пояснили в военном ведомстве, в соответствии с решением президента Российской Федерации будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сразу три фракции внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
- «Хватит дурачить – армия похожа на партизанский отряд…» Герой России генерал Шаманов сказал, как добиться победы, чтобы всё не ушло в «бла-бла-бла»
- Российские войска разгромили склады с вооружением и военной техникой боевиков иностранного легиона ВСУ
Свежие комментарии