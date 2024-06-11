Начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России – на этот раз с коллегами из Белоруссии

Второй этап учений нестратегических ядерных сил стартовал в России, сообщает Минобороны РФ. Как пояснили в военном ведомстве, в соответствии с решением президента Российской Федерации будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.