55 лет назад после вылета из Внуково взорвали Ту-104. Виновных так и не нашли

Погибли 7 членов экипажа и 18 пассажиров, которые направлялись в Симферополь из Москвы.Вечером 10 октября 1971 года в Подмосковье потерпел катастрофу пассажирский Ту-104Б, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь.