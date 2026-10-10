55 лет назад после вылета из Внуково взорвали Ту-104. Виновных так и не нашли

Погибли 7 членов экипажа и 18 пассажиров, которые направлялись в Симферополь из Москвы.Вечером 10 октября 1971 года в Подмосковье потерпел катастрофу пассажирский Ту-104Б, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь.
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