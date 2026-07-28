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10 000 мАч, 80 Вт, 120 Гц и две 50-мегапиксельные камеры: Oppo A7 Pro Max уже доступен для заказа в Китае

10 000 мАч, 80 Вт, 120 Гц и две 50-мегапиксельные камеры: Oppo A7 Pro Max уже доступен для заказа в Китае

Бонусом для первых покупателей — гарантия от утопленияOppo начала принимать предварительные заявки на новый смартфон A7 Pro Max, который станет первым устройством компании с аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч.

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