10 000 мАч, 80 Вт, 120 Гц и две 50-мегапиксельные камеры: Oppo A7 Pro Max уже доступен для заказа в Китае

Бонусом для первых покупателей — гарантия от утопленияOppo начала принимать предварительные заявки на новый смартфон A7 Pro Max, который станет первым устройством компании с аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч.
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