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Прокуратура взяла на контроль установку обстоятельств конфликта в центре Москвы

Прокуратура взяла на контроль установку обстоятельств конфликта в центре Москвы

t.me/moscowproc Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта на Патриарших прудах в Москве, во время которого произошла стрельба, сообщили в Telegram-канале прокуратуры столицы.

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