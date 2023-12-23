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Хабаровская студентка Наталья Лазаренко встретилась с Владимиром Путиным

Хабаровская студентка Наталья Лазаренко встретилась с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин встретился с победителями и призёрами Всероссийского чемпионата «Профессионалы», включая студентку третьего курса Хабаровского государственного медколледжа имени Макарова Наталью Лазаренко, обучающуюся по специальности «Сестринское дело».

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