Известная одесская писательница Виктория Колтунова столкнулась с беспределом ТЦК

На своей страничке в социальной сети она написала, что ее сына схватило ТЦК, после чего вывезли за город и, хотя у него все документы о том, его мать и его жена инвалиды 2 группы, били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив что он умер.