Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

66 подписчиков

Какой сегодня день: 19 июня

Какой сегодня день: 19 июня

Сегодня, 19 июня отмечаетсяМеждународный день прогулки. Этот праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение, как пешая прогулка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Фотка Судака и Генуэзской крепости! Обожаю!!!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх