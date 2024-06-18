Какой сегодня день: 19 июня

Сегодня, 19 июня отмечаетсяМеждународный день прогулки. Этот праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение, как пешая прогулка.
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