Лавров: Запад пытался вынудить Сербию выбрать между санкциями и госпереворотом

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные государства пытались вынудить Сербию выбирать между введением санкционных ограничений против России и государственным переворотом.
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