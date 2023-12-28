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Лавров: Запад пытался вынудить Сербию выбрать между санкциями и госпереворотом

Лавров: Запад пытался вынудить Сербию выбрать между санкциями и госпереворотом

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные государства пытались вынудить Сербию выбирать между введением санкционных ограничений против России и государственным переворотом.

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