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Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись в город Сент-Эндрюс, где когда-то начался их роман

Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись в город Сент-Эндрюс, где когда-то начался их роман

Супруги решили обновить приятные юношеские воспоминания.Смотрите также:Вооружена, но не опасна: Кейт Миддлтон попала в «молоко» при стрельбе из лукаКак знала: Кейт Миддлтон переживала, что Гарри не знал отца Меган до свадьбыСчастливы вместе: принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками в честь 10-й годовщины свадьбыДогонялки и посиделки: Кейт и Уильям благодарят мир за поздравления невероятно милым семейным видеоПьяный Элджей предложил 700 тысяч рублей взятки сотрудникам ГИБДД&nbsp;.

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